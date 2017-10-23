На свободе остается мужчина, надругавшийся над 11-летней девочкой в Пензе Криминал

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Мужчина, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении юной жительницы Пензы почти год назад, остается на свободе. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте следственного управления СКР по соседнему региону — Республике Мордовия.

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В нем поясняется, что преступление было совершено на первом этаже многоквартирного дома на улице 8 Марта в Пензе 8 декабря 2016 года.

«По показаниям потерпевшей и свидетелей был составлен субъективный портрет подозреваемого: на вид ему 27 лет – 33 года, рост около 170 см, среднего или худощавого телосложения. В момент совершения преступления был одет в куртку и джинсы темного цвета», — уточняется в тексте.

В нем также содержится призыв ко всем, кто располагает сведениями о подозреваемом, помочь следствию в установлении местонахождения мужчины.