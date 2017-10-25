Вениамин Бочкарев не признает свою вину — адвокат Криминал

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Задержанный сотрудниками ФСБ бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — не признает свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил его адвокат Вячеслав Феоктистов.

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«Вину Вениамин Викторович [Бочкарев] не признает. Обвинение безграмотное, составлено на дилетантском уровне», — сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, в минувший вторник, 24 октября, бывшему руководителю «АИК» было предъявлено обвинение.

Ответить на вопрос о том, какая мера пресечения, вероятнее всего, будет избрана в отношении Вениамина Бочкарева, Вячеслав Феоктистов затруднился.

«Не знаю. Меня официально об этом факте никто не извещал», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября 2017 года стало известно, что по материалам управления ФСБ России по Пензенской области были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которых стал племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева — Вениамин Бочкарев, ранее возглавлявший ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Ему вменяется причинение существенного вреда участникам программ «Дом для молодой семьи» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства хищения не менее 133 млн. рублей бюджетных средств при расселении домов, на месте или вблизи которых впоследствии был построен мост через Суру.