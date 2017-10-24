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Стало известно, в чем подозревают племянника экс-губернатора Пензенской области

12:25 | 24.10.2017 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамин Бочкарев, который является племянником экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Стало известно, в чем подозревают племянника экс-губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, Бочкарев как лицо, ранее [до декабря 2015 года] выполнявшее управленческие функции в коммерческой организации, подозревается в злоупотреблении своими полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда законным интересам граждан — участников целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. При этом ОАО «Агентство ипотечного кредитования» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн. рублей бюджетных средств Российской Федерации при реализации программы расселения граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру и подлежащих изъятию для государственных нужд.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.
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