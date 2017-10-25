Решение об избрании меры пресечения Вениамину Бочкареву пока не принято Криминал

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы отложил принятие решения об избрании меры пресечения в отношении бывшего генерального директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева — до предстоящей пятницы, 27 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из здания суда.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, заседание, на котором рассматривалось ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, длилось несколько часов. При этом журналистам присутствовать на нем не разрешили.

«Суд, рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Бочкарева, с учетом позиции обвиняемого, возражавшего против его рассмотрения в отсутствие адвоката Феоктистова, действующего на основании соглашения, отложил принятие судебного решения до 27 октября 2017 года в соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ [«Заключение под стражу»]», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда по окончании заседания.

Читайте также

Вениамин Бочкарев не признает свою вину — адвокат

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывшему руководителю ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву предъявлено обвинение по двум статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По словам адвоката Вячеслава Феоктистова, его подзащитный свою вину не признает.

Он также высказал мнение, что «обвинение безграмотное, составлено на дилетантском уровне».