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Житель Каменки обвиняется в истязании 6-летней падчерицы

08:28 | 26.10.2017 | Криминал

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Каменка, 26 октября 2017. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», предъявлено жителю Каменки Пензенской области 1983 года рождения.

Житель Каменки обвиняется в истязании 6-летней падчерицы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, с 9 по 19 октября 2017 года мужчина систематически наносил множественные удары руками по лицу и голове, а также ремнем и электрическим шнуром по спине, рукам и ногам 6-летней падчерицы. Кроме того, он систематически совершал иные насильственные действия в отношении ребенка — привязывал ее веревкой за ногу к кровати», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, свои противоправные действия мужчина объяснял воспитательными целями, мотивируя тем, что девочка его не слушается.

«Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
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