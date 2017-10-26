Дальнобойщики из Алтайского края предстанут перед судом за грабеж в Пензенской области Криминал

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении двоих ранее судимых жителей Алтайского края, совершивших грабеж в Городищенском районе Пензенской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«Из обвинительного заключения следует, что в августе 2017 года мужчины 37 лет и 41 года перевозили груз из Москвы в Барнаул. В дороге у их машины было повреждено боковое зеркало заднего вида», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, остановившись на ужин на территории придорожного комплекса на трассе М5 «Урал» в Нижней Елюзани, они увидели аналогичную деталь на выставленном там на продажу грузовом автомобиле.

«С помощью отвертки мужчины открутили с кабины зеркало с кронштейном и дефлектором воздуха общей стоимостью более 16 тыс. рублей. Старший из соучастников проследовал с похищенным в сторону своего автомобиля, а младший остался у чужой машины, чтобы поднять отвертку», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что в этот момент мужчин заметил работник придорожного комплекса, окликнул их и побежал за ними.

«Один из злоумышленников попытался помешать преследователю, а второй в это время скрылся с похищенным имуществом и спрятал его. Вызванные сотрудники полиции задержали одного из мужчин на территории придорожного комплекса. Другого обнаружили в селе Махалино Кузнецкого района, куда тот свернул на своем грузовом автомобиле переждать погоню. Обвиняемые были заключены под стражу. Похищенное имущество ими выдано и возвращено потерпевшему», — пояснила она.