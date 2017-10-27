Уголовное дело возбуждено в связи с тяжелыми последствиям после родов в Заречном Криминал

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» после того, как роженица в Заречном оказалась в коматозном состоянии.

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«По данным следствия, 29 августа 2017 года в медико-санитарную часть №59 в плановом порядке поступила женщина 1986 года рождения для последующего родоразрешения. 30 августа медперсоналом лечебного учреждения было проведено кесарево сечение, после чего потерпевшую перевели в послеродовое отделение. По версии следствия, в дальнейшем медицинскими работниками было несвоевременно диагностировано внутреннее кровотечение, повлекшее за собой крупную кровопотерю и как следствие — отсроченное оперативное вмешательство. В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи пациентка оказалась в коматозном состоянии, угрожающем ее жизни, расценивающемся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

В нем уточняется, что на данный момент женщина находится на стационарном лечении в Москве.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза», — поясняется в тексте.