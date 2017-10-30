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Жительница Кузнецка перевела лжеясновидящей более 600 тыс. рублей

15:13 | 30.10.2017 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. 73-летняя жительница Кузнецка Пензенской области перевела с марта 2016 года по июль 2017 года более 600 тыс. рублей лжеясновидящей.

Жительница Кузнецка перевела лжеясновидящей более 600 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2016 года на одном из телевизионных каналов женщина увидела программу с участием гражданки, называвшей себя ясновидящей и предсказывающей будущее, и позвонила по указанному на экране телефону. Пенсионерка рассказала неизвестной о своих проблемах», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что впоследствии на телефон потерпевшей стали поступать звонки от незнакомцев, которые представлялись помощниками ясновидящей и в ходе беседы просили перечислить деньги для положительного результата работы предсказательницы.

«Женщина перевела на различные расчетные счета 607 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.
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