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Двое оренбуржцев обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пензе

11:58 | 31.10.2017 | Криминал

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Двое уроженцев Оренбургской области обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пензенской области.

Двое оренбуржцев обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пензе

Фото: 58.мвд.рф

«Предварительно установлено, что мужчина 1993 года рождения и женщина 1980 года рождения прибыли в Пензу около месяца назад и арендовали квартиру. Злоумышленники производили оптовые и мелкорозничные закладки наркотических средств. Роли между ними были четко распределены: на съемной квартире женщина занималась фасовкой наркотиков, передавала неустановленному лицу координаты и фотографии тайников, в которых ее сообщник оставлял запрещенные вещества», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские взяли злоумышленников под оперативное наблюдение, и спустя некоторое время они были задержаны.

«При проведении обыска по месту их жительства, а также в потайных местах на территории Первомайского района Пензы оперативники обнаружили и изъяли около 800 граммов синтетических наркотиков», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

«Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению и задержанию иных лиц, причастных к незаконной перевозке наркотиков на территорию Пензенской области», — резюмировали в УМВД.
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