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В Пензе задержан мужчина, бросивший стул в свою знакомую в кафе

08:05 | 01.11.2017 | Криминал

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений своей знакомой в кафе.

В Пензе задержан мужчина, бросивший стул в свою знакомую в кафе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во вторник, 31 октября, гражданин распивал спиртные напитки в кафе, расположенном на улице Суворова. В какой-то момент он заметил в заведении свою знакомую и захотел с ней пообщаться, на что получил отказ. В результате между гражданином и его приятельницей возник конфликт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, нецензурно выражаясь, мужчина схватил стул и бросил его в область головы женщины.

«Увидев происходящее персонал кафе нажал на кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут на место прибыл экипаж вневедомственной охраны», — добавили в управлении.

В Росгвардии отметили, что мужчина был передан полицейским для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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