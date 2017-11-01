По факту убийства самки лося с детенышем в Пензенской области возбуждено дело Криминал

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» возбуждено по факту добычи самки лося с детенышем на территории Бессоновского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, животные, охота на которых в регионе запрещена, были убиты в октябре.

«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на розыск и установление виновных лиц», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, расследование дела находится на личном контроле прокурора Бессоновского района.

Санкция ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или заработной платы за период до 18 месяцев, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев.