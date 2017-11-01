Вступил в силу приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода под Кузнецком Криминал

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Приговор суда, которым девять человек — жители Московской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Казахстана признаны виновными в краже топлива из магистрального нефтепродуктопровода, вступил в законную силу в среду, 1 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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«Установлено, что с 1 июля по 25 ноября 2015 года злоумышленники похитили не менее 13 тонн дизельного топлива путем незаконного отбора с использованием врезок и отводов из магистрального нефтепродуктопровода. Ущерб, причиненный АО «Транснефтепродукт – Самара», составил около 434 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что участники преступной группы осуществили врезку в Кузнецком районе, после чего заливали дизельное топливо в емкости различного объема и реализовывали его.

«Для общения между собой они использовали телефоны, оформленные на других лиц, употребляли специальную терминологию. Во время хищения попеременно все участники группы патрулировали прилегающую территорию, осуществляли наблюдение подъездных путей при помощи бинокля ночного видения», — отметила Наталья Быченкова.

Пресс-секретарь облсуда уточнила, что в совершении преступления принимали участие еще четыре человека, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

«Приговором Кузнецкого районного суда от 24 августа двое организаторов преступной группы осуждены к 4,5 и 4 годам 5 месяцам лишения свободы. Еще пятерым участникам было назначено наказание в виде реального лишения свободы на различные сроки, а двоим — условное. Со стороны шестерых осужденных были поданы апелляционные жалобы на приговор, которые оставлены без удовлетворения», — сообщила она.