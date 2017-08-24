В Кузнецке вынесен приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода Криминал

Кузнецк, 24 августа 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении членов межрегиональной организованной группы, состоящей из двух лидеров и семи участников, являющихся жителями Пензенской, Ульяновской, Самарской областей и Казахстана, по делу о краже дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» АО «Транснефтепродукт-Самара».

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«В период с 1 июля по 25 ноября 2015 года злоумышленники путем незаконного отбора с использованием двух врезок и отводов из магистрального нефтепродуктопровода на территории Кузнецкого района совершили тайное хищение дизельного топлива общей массой не менее 13 тыс. 506 кг стоимостью не менее 433 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она отметила, что преступная группа отличалась высокой степенью организованности.

«Большое внимание уделялось безопасности и конспирации. В процессе совершения преступления использовались автотранспортные средства и абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц. Проводилось скрытое наблюдение за местностью с использованием оптических приборов. Работы по осуществлению врезок, прокладке отводов, монтажу емкостей, хищению дизельного топлива и его вывозу выполнялись в ночное время», — пояснила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, лидерам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 5 месяцев и 4,5 лет, а ее членам — от 1,5 до 4 лет.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — резюмировала собеседница агентства.