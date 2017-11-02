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Житель Пензенского района обвиняется в убийстве собутыльника

08:28 | 02.11.2017 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1962 года рождения, проживавший в доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лесное» в Пензенском районе Пензенской области обвиняется в убийстве собутыльника 1976 года рождения.

Житель Пензенского района обвиняется в убийстве собутыльника

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 20 октября обвиняемый находился в своем доме вместе с двумя приятелями. В процессе распития спиртного один мужчина уснул, а хозяин дома и погибший продолжили общение. Через несколько минут между ними возник конфликт, и они начали оскорблять другу друга. Обвиняемый схватил со стола нож и нанес им один удар в область груди мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что клинок ножа сломался, и его часть осталась в теле потерпевшего.

«Тогда злоумышленник схватил еще один нож, а затем металлический тесак, которыми поочередно нанес еще несколько ударов в область головы и шеи потерпевшего. Во время совершения убийства третий приятель проснулся. Увидев происходящее, он сразу же выбежал на улицу и вызвал сотрудников полиции», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, назначены судебно-медицинская, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы.
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