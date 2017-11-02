В Пензе суд снизил размер ущерба, причиненного менеджером салону «АвтоАвангард» Криминал

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы, который ранее признал менеджера ООО «АвтоАвангард» виновным в растрате в особо крупном размере, уменьшил сумму материального ущерба, причиненного автосалону, более чем на 800 тыс. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«25 июля 2016 года был вынесен приговор, которым работник автосалона «АвтоАвангард» на проспекте Победы признан виновным в совершении растраты в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, которое он отбывает в настоящее время», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он напомнил, что мужчина незаконно продал 12 машин автосалона стоимостью 1 млн. 925 тыс. рублей, но не передал деньги в кассу.

Читайте также

Сотрудник автосалона «АвтоАвангард» проведет 2,5 года в колонии за хищение 12 машин

«По приговору суда изъятые в ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств автомобили переданы потерпевшему ООО «АвтоАвангард». Некоторые из купивших машины граждан, проходившие по уголовному делу в качестве свидетелей, остались без оплаченных денежных средств и приобретенного имущества. Защищая свои права в гражданско-правовом порядке, они заявляли требования о возврате им как добросовестным приобретателям купленных автомобилей», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что в результате автосалон передал покупателям семь машин, после чего представитель организации обратился с иском о взыскании средств.

«Суд пришел к выводу, что размер ущерба, подлежащего взысканию, складывается из стоимости похищенных и невозвращенных ООО «АвтоАвангард» семи автомобилей. Таким образом, он составил 1 млн. 115 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.