В Пензенской области возбуждено дело об инсценировке ДТП с машинами премиум-класса Криминал

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Пензенской области 14 человек в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере автострахования.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы, в состав которой входили жители Пензенской области, приобретали автомобили премиум-класса, а затем с целью незаконного получения страховых выплат инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории региона и Мордовии, поочередно выступая в роли виновной и потерпевшей сторон, после чего заявляли об авариях в дежурную часть ГИБДД», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что ничего не подозревавшие инспекторы ДПС оформляли документы, которые направлялись в страховые компании.

«Затем участники группы, используя созданные ими экспертные организации, на основании формального осмотра транспортных средств готовили отчеты о стоимости восстановительного ремонта автомобилей и подавали их для получения страховых выплат. В случае отказа они обращались в суд», — пояснили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, страховым компаниям причинен общий ущерб на сумму более 10 млн. рублей.

«Девять участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в управлении.