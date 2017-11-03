В Пензе четверо цыган осуждены за продажу сувенирных монет под видом подлинных Криминал

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда, которым четверо жителей Челябинской области цыганской национальности признаны виновными в мошенничестве.

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«Иван Калмыков, Николай и Виктор Мерзличенко, а также Игорь Ловягин осенью 2016 года приобрели более 2 тыс. сувенирных монет и ложек с изображениями и датами, относящимися к периоду VIII–ХХ веков. Они договорились реализовать продукцию на территории России под видом подлинных изделий. С этой целью они придумали легенду: якобы мужчины приехали на заработки из Дагестана и при демонтаже старого строения обнаружили ценности, которые намерены продать значительно дешевле стоимости подлинных историко-культурных объектов, так как им срочно нужны деньги на билет домой, к тому же, они не могут провезти ценности через дагестанскую границу и нарушить режим таможенного контроля», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, 3 октября 2016 года они приехали в Пензу и на следующий день приступили к поискам потенциальных покупателей.

«Увидев у магазина на вид обеспеченного мужчину, Игорь Ловягин подошел к нему и предложил приобрести якобы имеющие историко-культурную ценность монеты и ложки из драгоценных металлов, при этом он рассказал выдуманную историю про их происхождение. Поверив в легенду, мужчина купил у мошенников 790 монет и три ложки за 470 тыс. рублей, расплатившись рублями и долларами США», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что осмотрев монеты, потерпевший удостоверился в их подлинности, воспользовавшись интернетом.

«Поверив, что они представляют культурную и историческую ценность, он решил их приобрести. Купив часть монет, он взял деньги из дома и приобрел еще несколько штук. Когда же продавцы стали настойчиво предлагать свой товар, он усомнился в подлинности приобретенных предметов и обратился в антикварный магазин. Его сотрудник пояснил, что монеты не представляют какой-либо ценности. Тогда мужчина позвонил в полицию. В этот же день злоумышленники были задержаны», — сказала Наталья Быченкова.

По ее словам, Иван Калмыков и Николай Мерзличенко приговорены к 2 годам 4 месяцам, а Игорь Ловягин — к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

«Виктору Мерзличенко суд счел возможным назначить условное наказание. По решению суда 23 ложки и 2 тыс. 299 монет, изъятые в рамках расследования уголовного дела, будут обращены в доход государства», — добавила пресс-секретарь облсуда.

Она сообщила, что не согласившись с приговором, один из осужденных подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Наталья Быченкова.