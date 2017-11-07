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Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского, попавшегося с наркотиками в Кузнецке

13:20 | 07.11.2017 | Криминал

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Кузнецк, 7 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Кузнецке Пензенской области в отношении сотрудника полиции, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского, попавшегося с наркотиками в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 5 ноября инспектор ДПС муниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный в свой выходной день направился в Кузнецк за закладкой с наркотическим средством, которое он заказал для личных целей через интернет. После того, как полицейский обнаружил в тайнике сверток, он сел в машину своего знакомого. Через несколько метров они были остановлены и задержаны сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, результаты судебной химической экспертизы подтвердили, что в свертке, изъятом у подозреваемого, находилось наркотическое вещество в значительном размере.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — резюмировала Татьяна Махницкая.
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