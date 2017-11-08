EN
10:40:50 Среда, 8 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Вскрытие капсул с посланием потомкам из 1967 и 1977 годов. Пенза, 7 ноября 2017 г.

Ревнивец из села Кувака обвиняется в смерти знакомого

08:49 | 08.11.2017 | Криминал

Печать

Каменка, 8 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1956 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю села Кувака Каменского района 1958 года рождения, который от полученных травм скончался.

Ревнивец из села Кувака обвиняется в смерти знакомого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«4 ноября обвиняемый находился у себя дома. Употребив спиртное, он решил сходить к односельчанину и выяснить с ним отношения, поскольку приревновал к нему свою супругу. Злоумышленник начал стучать в окна и дверь, чтобы мужчина вышел из дома. На территории домовладения потерпевшего обвиняемый нашел нож. Мужчина вышел на улицу с деревянным брусом в руках. В ходе ссоры он попытался успокоить гостя, ударив его несколько раз брусом. Обвиняемый в ответ ударил его ножом в живот», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, от полученного колото-резаного ранения, осложнившегося кровопотерей, потерпевший скончался вечером в тот же день в больнице.

«Злоумышленник был задержан. При допросе он дал признательные показания. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

«Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы», — резюмировала Татьяна Махницкая.
Актуальное
Читайте также
ФАС возбудила два дела по признакам сговора при ремонте дорог в Нижнем Ломове В Пензе предприниматель оштрафован за семь лишних пассажиров в маршрутке №63
Россельхознадзор за 10 месяцев взыскал в Пензенской области почти 13 млн. рублей штрафов Мэр Пензы наградил чиновников, участвовавших в реализации программы по переселению граждан
В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс «Лучший офицер-наставник» Административная комиссия Железнодорожного района выписала штрафы почти на 37 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver