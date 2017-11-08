Ревнивец из села Кувака обвиняется в смерти знакомого Криминал

Каменка, 8 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1956 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю села Кувака Каменского района 1958 года рождения, который от полученных травм скончался.

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«4 ноября обвиняемый находился у себя дома. Употребив спиртное, он решил сходить к односельчанину и выяснить с ним отношения, поскольку приревновал к нему свою супругу. Злоумышленник начал стучать в окна и дверь, чтобы мужчина вышел из дома. На территории домовладения потерпевшего обвиняемый нашел нож. Мужчина вышел на улицу с деревянным брусом в руках. В ходе ссоры он попытался успокоить гостя, ударив его несколько раз брусом. Обвиняемый в ответ ударил его ножом в живот», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, от полученного колото-резаного ранения, осложнившегося кровопотерей, потерпевший скончался вечером в тот же день в больнице.

«Злоумышленник был задержан. При допросе он дал признательные показания. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

«Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы», — резюмировала Татьяна Махницкая.