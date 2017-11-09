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В Никольском районе двое мужчин подозреваются в краже удочек, колонок и бензина из «ВАЗов»

08:28 | 09.11.2017 | Криминал

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Никольск, 9 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность двоих жителей Никольского района Пензенской области к краже вещей из автомобилей «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2106» в поселке Сура.

В Никольском районе двое мужчин подозреваются в краже удочек, колонок и бензина из «ВАЗов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ночное время злоумышленники, разбив боковые стекла водительских дверей, проникли в автомобили и похитили два аккумулятора, шесть телескопических удочек, автомагнитолу, 10 литров бензина, пять литров антифриза, набор ключей и шесть акустических колонок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемым 19 лет и 22 года, при этом один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном. Похищенное было изъято», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что по факту кражи проводится проверка.
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