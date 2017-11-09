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Неоднократно судимый житель Пензы отправится в колонию за кражу

10:07 | 09.11.2017 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 30-летнему жителю Пензы, признанному судом виновным в трех кражах.

Неоднократно судимый житель Пензы отправится в колонию за кражу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Имеющий шесть судимостей за кражи и незаконный оборот наркотических средств мужчина в марте 2017 года в торговом центре «Лента» похитил кроссовки и 78 упаковок жевательной резинки. Кроссовки он обул, а жевательную резинку спрятал в рюкзак. Мужчина попытался скрыться с украденным, но был задержан сотрудниками торгового центра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также в мае и июне в двух магазинах «Пятерочка» и в «Магните» в микрорайоне Арбеково злоумышленник украл более 10 шампуней, гелей для душа, средств гигиены и продуктов питания, причинив каждой торговой точке ущерб более чем на 3 тыс. рублей

«Он скрывался с места преступления с похищенным имуществом и продавал его», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, при назначении наказания суд в числе прочего учел состояние здоровья мужчины, а именно наличие психического заболевания, наркомании, ВИЧ и гепатита С.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Светлана Артамонова.
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