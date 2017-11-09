В Пензенской области ищут мужчину, совершившего преступление в отношении девочки Криминал

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Следователи принимают меры по установлению личности и местонахождения человека, совершившего особо тяжкое преступление в отношении малолетней девочки в Малосердобинском районе Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К данному преступлению может быть причастен Бочкарев Алексей Валентинович, родившийся 13 июля 1983 года в селе Малая Сердоба», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчине на вид 35–40 лет, рост 177–180 см, худощавого телосложения, волосы русые, лицо вытянутое худое с веснушками, нос длинный, губы тонкие.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Может быть одет в матерчатую куртку и брюки черного цвета, серую кофту в горизонтальную полоску светлого цвета и резиновые сапоги», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая подчеркнула, что лицам, сообщившим любую информацию о мужчине, анонимность гарантируется.