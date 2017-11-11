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В Пензе полицейские изъяли 10 тыс. разовых доз наркотиков у подозреваемых в их сбыте

11:06 | 11.11.2017 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли у четверых жителей Пензенской области более 1 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 10 тыс. разовых доз.

В Пензе полицейские изъяли 10 тыс. разовых доз наркотиков у подозреваемых в их сбыте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Двух участников группы ― молодого человека и девушку ― задержали с оптовой партией синтетического наркотика, которую они забрали из тайника. Впоследствии были задержаны двое других злоумышленников», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые доставляли оптовые партии наркотических средств в Пензу, фасовали их на более мелкие, а затем распространяли.

«При обыске также изъяли приспособления, используемые для противоправной деятельности», ― отметили в полиции.

В управлении добавили, что по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.
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