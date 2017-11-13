EN
19:12:28 Понедельник, 13 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе ищут мошенника, завладевшего почти тонной мяса под видом завхоза больницы

13:54 | 13.11.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, в результате которого злоумышленник, представившийся завхозом пензенской больницы, завладел говядиной массой 880 кг. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе ищут мошенника, завладевшего почти тонной мяса под видом завхоза больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отдел полиции обратился с заявлением менеджер по продажам коммерческой организации. Он сообщил, что на мобильный телефон его руководителя позвонил неизвестный, который представился завхозом больницы и сказал, что для нужд учреждения желает приобрести партию мяса — свинины и говядины. Руководитель дала менеджеру указание осуществить сделку, для чего он связался с заказчиком по телефону», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на следующий день на автостоянке возле больницы мошеннику был передан товар, однако деньги за него организация не получила, а телефон «завхоза» был выключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Приметы разыскиваемого: на вид 25–30 лет, рост 180–185 см, плотного телосложения. Мужчина был одет в черный спортивный костюм и такого же цвета кроссовки, передвигался на автомобиле «ГАЗель», — отметили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе составлен фоторобот мужчины, пытавшегося изнасиловать девушку Мэр Пензы поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами
«Почта России» предложила пензенцам поздравить матерей письмом с особым штемпелем Под Пензой полицейский получил реальный срок за преступления в сфере оборота оружия
Владимир Балыков из Заречного впервые стал чемпионом мира по самбо Алексей Васин из Пензы победил в окружном этапе фестиваля «Созвездие мужества»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver