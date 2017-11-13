В Пензе ищут мошенника, завладевшего почти тонной мяса под видом завхоза больницы Криминал

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, в результате которого злоумышленник, представившийся завхозом пензенской больницы, завладел говядиной массой 880 кг. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции обратился с заявлением менеджер по продажам коммерческой организации. Он сообщил, что на мобильный телефон его руководителя позвонил неизвестный, который представился завхозом больницы и сказал, что для нужд учреждения желает приобрести партию мяса — свинины и говядины. Руководитель дала менеджеру указание осуществить сделку, для чего он связался с заказчиком по телефону», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на следующий день на автостоянке возле больницы мошеннику был передан товар, однако деньги за него организация не получила, а телефон «завхоза» был выключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Приметы разыскиваемого: на вид 25–30 лет, рост 180–185 см, плотного телосложения. Мужчина был одет в черный спортивный костюм и такого же цвета кроссовки, передвигался на автомобиле «ГАЗель», — отметили в пресс-службе.