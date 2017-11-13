В Пензе составлен фоторобот мужчины, пытавшегося изнасиловать девушку Криминал

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Следователи составили фоторобот мужчины в возрасте примерно 20–25 лет, который попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в Пензе в минувшую пятницу, 10 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Около 18.50 на улице Измайлова — на обочине автодороги около импровизированной остановки «Красный столб» — неустановленный следствием мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку недалеко от места преступления остановилось маршрутное такси, из которого вышла девушка. Мужчина, испугавшись, незамедлительно скрылся, побежав по обочине автодороги в сторону центра города», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что злоумышленник был одет в куртку оранжевого цвета с капюшоном.

«Следственное управление обращается с просьбой к водителям, двигавшимся 10 ноября в период с 18.45 до 19.00 по улице Измайлова в Пензе, у которых в салонах имеются видеорегистраторы — при наличии записи, на которой запечатлен мужчина, похожий по приметам на злоумышленника, сообщить об этом в органы регионального Следственного комитета или дежурную часть УМВД России по городу Пензе. Анонимность гарантируется», — сказала Татьяна Махницкая.