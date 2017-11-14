Убивший случайную знакомую в Пензе мужчина проведет в колонии 11 лет Криминал

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год назначено мужчине 1990 года рождения, который признан судом виновным в убийстве случайной знакомой в квартире дома на улице Экспериментальной в Пензе.

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«В ночь на 19 июля мужчина познакомился с женщиной 1972 года рождения. Он предложил ей выпить, новая знакомая не отказалась. Приобретя спиртное, они пришли в съемную квартиру потерпевшей. Пообщавшись с женщиной, гость стал собираться домой, при этом решил забрать с собой две бутылки купленного им спиртосодержащего напитка. Хозяйка уговаривала его остаться, чтобы допить спиртное, или отдать одну бутылку ей. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина начала оскорблять мужчину», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что после этого злоумышленник взял нож и нанес им более 20 ударов в область головы, шеи, туловища, рук и ног потерпевшей.

«На ее просьбу вызвать скорую помощь мужчина ответил отказом. При этом он начал собирать с места преступления те предметы, на которых могли остаться его следы — бокалы, окурки, нож и две бутылки со спиртным, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии злоумышленник выбросил одежду и обувь, на которых имелись следы крови потерпевшей», — добавила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, женщина скончалась от полученных колото-резаных ранений.

«Несмотря на все предпринятые преступником меры предосторожности, следователями был изъят отпечаток пальца руки мужчины, по которому и была установлена его личность. Он был задержан и заключен под стражу», — отметила представитель следственного управления.

Она сообщила, что осужденный полностью признал свою вину в совершении убийства.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.