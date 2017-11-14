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Мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении в отношении девочки, нашли мертвым

19:10 | 14.11.2017 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Житель Малой Сердобы Пензенской области обнаружил тело Алексея Бочкарева, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней девочки, в одном из сараев на окраине села во вторник, 14 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении в отношении девочки, нашли мертвым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, предположительно, смерть мужчины наступила в результате самоубийства.

«Назначены экспертизы: судебно-медицинская — для установления точной причины смерти, а также судебная генетическая — с целью подтверждения принадлежности Бочкареву куртки, которую он оставил на месте преступления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного ранее по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», продолжается.

Ранее житель села Малая Сердоба Пензенской области Алексей Бочкарев был объявлен в розыск как человек, который, предположительно, причастен к совершению преступления в отношении малолетнего ребенка. До настоящего времени его местонахождение было не установлено.
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