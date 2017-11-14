Мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении в отношении девочки, нашли мертвым Криминал

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Житель Малой Сердобы Пензенской области обнаружил тело Алексея Бочкарева, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней девочки, в одном из сараев на окраине села во вторник, 14 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, предположительно, смерть мужчины наступила в результате самоубийства.

«Назначены экспертизы: судебно-медицинская — для установления точной причины смерти, а также судебная генетическая — с целью подтверждения принадлежности Бочкареву куртки, которую он оставил на месте преступления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного ранее по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», продолжается.

Ранее житель села Малая Сердоба Пензенской области Алексей Бочкарев был объявлен в розыск как человек, который, предположительно, причастен к совершению преступления в отношении малолетнего ребенка. До настоящего времени его местонахождение было не установлено.