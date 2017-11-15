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В Пензе задержан подросток, разбивший плафоны на улице Кирова

11:12 | 15.11.2017 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали подростка 2001 года рождения, подозреваемого в хулиганстве.

В Пензе задержан подросток, разбивший плафоны на улице Кирова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, сигнал тревоги на пульт дежурного поступил из административного здания на улице Кирова.

«Охранник организации пояснил, что молодые люди разбили плафоны уличного освещения и скрылись в неизвестном направлении», — уточнили в Росгвардии.

В управлении отметили, что, получив приметы подозреваемых, патруль отправился на их поиски.

«Недалеко от торгового центра правоохранители заметили молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, у которого на руках и верхней одежде были следы порезов от стекла. Он был задержан и передан полицейским», — пояснили в пресс-службе.
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