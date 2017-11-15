В Пензе задержан подросток, разбивший плафоны на улице Кирова Криминал Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали подростка 2001 года рождения, подозреваемого в хулиганстве. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, сигнал тревоги на пульт дежурного поступил из административного здания на улице Кирова. «Охранник организации пояснил, что молодые люди разбили плафоны уличного освещения и скрылись в неизвестном направлении», — уточнили в Росгвардии. В управлении отметили, что, получив приметы подозреваемых, патруль отправился на их поиски. «Недалеко от торгового центра правоохранители заметили молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, у которого на руках и верхней одежде были следы порезов от стекла. Он был задержан и передан полицейским», — пояснили в пресс-службе. Нашли ошибку в тексте?

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