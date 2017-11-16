Вступил в силу приговор жителю Пензы, осужденному за подстрекательство к убийству Криминал

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Пензенского областного суда в отношении мужчины 1955 года рождения, который на основании вердикта коллегии присяжных заседателей единодушно был признан виновным в подстрекательстве к убийству по найму.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Испытывая личную неприязнь к мужу его бывшей жены, с которой у него также сложились неприязненные отношения, он решил совершить его убийство. В конце апреля 2012 года он неоднократно просил своих знакомых найти людей, которые могли бы за 200 тыс. рублей убить мужчину», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что мужчина передал знакомым всю информацию о муже бывшей жены, в том числе о его месте работе, описал его внешность и показал фотографию машины.

«Знакомые отговаривали мужчину от противоправных действий, но он заявил, что если они не организуют убийство, то он обратится к другим людям. Убедившись в реальности преступных намерений, знакомые сообщили о готовящемся преступлении в правоохранительные органы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, чтобы обеспечить себе алиби, мужчина уехал из Пензы за границу, передав наемнику аванс в 50 тыс. рублей, обговорив все детали убийства и сокрытия тела.

«14 сентября 2012 года в рамках проведения оперативного эксперимента было инсценировано запланированное безвестное исчезновение мужа бывшей супруги мужчины. Убедившись, что убийство совершено, мужчина 19 сентября 2012 года во время встречи с наемником, передал ему оставшуюся часть вознаграждения — 90 тыс. рублей и 1,5 тыс. долларов США, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказала Наталья Быченкова.

Она напомнила, что мужчине было назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ оставлены без удовлетворения», — отметила собеседница агентства.