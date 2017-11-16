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В Пензе заключены под стражу трое студентов, подозреваемых в сбыте героина

12:51 | 16.11.2017 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Трое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 22 лет, являющиеся студентами одного из вузов Пензы, заключены под стражу по подозрению в сбыте героина.

В Пензе заключены под стражу трое студентов, подозреваемых в сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При личном досмотре молодых людей полицейские обнаружили у них и изъяли около 60 граммов наркотического средства. После анализа записей их мобильных телефонов оперативники обнаружили 10 тайников с наркотиком, все они изъяты» — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, студенты занимались сбытом запрещенных веществ около двух недель.

«Из потайных мест на территории Пензенской области они забирали наркотическое средство и в съемной квартире фасовали его на мелкие партии, которые впоследствии размещали в тайниках», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению всех причастных к поставкам наркотических средств в Пензенскую область и их задержанию», — добавили в ведомстве.
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