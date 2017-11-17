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В Пензенской области задержан молдованин, расплатившийся поддельной купюрой

12:05 | 17.11.2017 | Криминал

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Каменка, 17 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Каменке Пензенской области 49-летнего гражданина Молдавии, который подозревается в сбыте поддельных денег.

В Пензенской области задержан молдованин, расплатившийся поддельной купюрой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратилась продавец магазина. По ее словам, неизвестный мужчина приобрел букет цветов за 500 рублей и расплатился банкнотой в 5 тыс. рублей. В магазине отсутствовал аппарат для проверки подлинности денежных купюр, поэтому продавец приняла деньги и передала покупателю сдачу в 4,5 тыс. рублей. Впоследствии она обнаружила, что купюра является фальшивой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном.

«По его словам, осенью он работал на строительном объекте в Подмосковье. Перед возвращением в Каменку ему выдали аванс в сумме 15 тыс. рублей тремя купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Банкноты выглядели как настоящие», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что одной из этих купюр злоумышленник попытался расплатиться в одном из магазинов Каменки за алкогольную продукцию и сигареты, однако кассир проверила банкноту, заметила подделку и попросила гражданина задержаться до приезда сотрудников полиции.

«Злоумышленник взял банкноту и покинул торговую точку. Сразу после этого подозреваемый направился в цветочный магазин, так как знал, что там нет аппарата для определения подлинности денежных купюр», — добавили в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что по факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.
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