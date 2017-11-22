В Пензе сотрудница клининговой компании обвиняется в серии краж из салона связи Криминал

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения, работавшая в клининговой компании, обвиняется в серии краж мобильных телефонов из салона сотовой связи.

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«С июля по сентябрь она осуществляла уборку помещения салона сотовой связи в торговом центре на территории Октябрьского района. В августе с прилавка женщина похитила мобильный телефон стоимостью 16 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что впоследствии обвиняемая продала его за 10 тыс. рублей, а вырученные от продажи деньги потратила на личные нужды.

«Также установлена причастность женщины к аналогичному преступлению, которое было совершено в начале сентября. Из того же салона сотовой связи она похитила мобильный телефон стоимостью более 50 тыс. рублей, который тоже продала», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что вину в совершении преступления женщина признала полностью.

«Один из похищенных телефон изъят сотрудниками полиции», — отметили в пресс-службе.

В УМВД сообщили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы.