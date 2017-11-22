EN
13:26:27 Среда, 22 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе сотрудница клининговой компании обвиняется в серии краж из салона связи

13:07 | 22.11.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения, работавшая в клининговой компании, обвиняется в серии краж мобильных телефонов из салона сотовой связи.

В Пензе сотрудница клининговой компании обвиняется в серии краж из салона связи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С июля по сентябрь она осуществляла уборку помещения салона сотовой связи в торговом центре на территории Октябрьского района. В августе с прилавка женщина похитила мобильный телефон стоимостью 16 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что впоследствии обвиняемая продала его за 10 тыс. рублей, а вырученные от продажи деньги потратила на личные нужды.

«Также установлена причастность женщины к аналогичному преступлению, которое было совершено в начале сентября. Из того же салона сотовой связи она похитила мобильный телефон стоимостью более 50 тыс. рублей, который тоже продала», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что вину в совершении преступления женщина признала полностью.

«Один из похищенных телефон изъят сотрудниками полиции», — отметили в пресс-службе.

В УМВД сообщили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы.
Актуальное
Читайте также
Для представителей пензенских кластеров организован тренинг по экспертным продажам «Ростелеком» создал карту транспортных происшествий в Поволжье
В Кузнецке водитель «ВАЗа» сбил двух женщин Пензенский Минздрав стал лауреатом премии «За качество и безопасность меддеятельности»
В Пензенской области около 70 женщин наградят медалями «Материнская доблесть» Трое пензенских студентов примут участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама