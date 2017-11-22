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В Пензе обнародованы фото супругов, которые могут быть причастны к похищению ребенка

15:15 | 22.11.2017 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Фотографии супругов Татьяны и Евгения Колесниковых, которые, по данным следствия, могут быть причастны к похищению ребенка в Пензе, обнародованы на сайте регионального следственного управления СКР.

В Пензе обнародованы фото супругов, которые могут быть причастны к похищению ребенка

Фото: Penza.sledcom.ru

Преступление было совершено утром в минувший вторник, 21 ноября.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области сообщили, что с мая 2017 года полуторагодовалая девочка, местонахождение которой в настоящее время не установлено, жила с отцом и бабушкой на улице Красноярской.

В то время, когда она находилась с бабушкой, неустановленный следствием мужчина под предлогом передачи телеграммы попросил открыть ему дверь, после чего брызнул в глаза женщине из баллончика, отобрал ребенка и скрылся. В момент похищения рядом находилась мать девочки.

Пара вместе с ребенком скрылась на машине в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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