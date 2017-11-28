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В Пензе осуждена 15-летняя девушка, купившая еду на украденные деньги

12:33 | 28.11.2017 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. 15-летняя девушка осуждена в Пензе за кражу денег, которые она впоследствии потратила на еду.

В Пензе осуждена 15-летняя девушка, купившая еду на украденные деньги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Днем 26 сентября 2017 года несовершеннолетняя, находясь около одного из домов на улице Фрунзе, решила проникнуть в чужую квартиру и похитить имущество. С этой целью девушка подошла к входной двери жилища, убедилась, что она не заперта на замок, вошла в коридор и похитила женскую сумку потерпевшей с кошельком и имевшимися в нем денежными средствами в размере 900 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что пожилая хозяйка квартиры в момент кражи была дома, но не услышала посторонних звуков.

«Впоследствии девушка выбросила сумку и кошелек недалеко от места преступления. На похищенные деньги несовершеннолетняя приобрела продукты питания», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила она.
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