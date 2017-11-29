Завершено расследование дела об оформлении земли в сквере у пензенской «Родины» Криминал

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о незаконной регистрации права собственности на земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. метров в историческом центре Пензы — на территории сквера имени М.Ю. Лермонтова в непосредственной близости от строящегося Спасского кафедрального собора и здания бывшего кинотеатра «Родина» — завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, заместитель начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра по Пензенской области в начале февраля 2016 года допустила преступную халатность вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей при регистрации права собственности на земельный участок», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что от представителя жительницы Пензы к ней поступили документы на государственную регистрацию права собственности, однако специалист провела правовую экспертизу ненадлежащим образом.

«Она достоверно не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на данный объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, осуществила государственную регистрацию права собственности на земельный участок», — сказала представитель следственного управления.

По ее словам, замначальника отдела Росреестра внесла в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними соответствующую запись, подтверждающую право собственности жительницы Пензы на участок, указав при этом вид разрешенного использования — для размещения пневматического тира, который был приобретен той же женщиной в 2014 году.

Татьяна Махницкая обратила внимание на то, что незаконное оформление права собственности на участок, рыночная стоимость которого составляет 14,6 млн. рублей, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов других граждан и организаций.

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«Был нарушен принцип платности использования земли, предусмотренный Земельным кодексом РФ. В частности, неопределенный круг лиц был лишен возможности обращения в администрацию города с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды, а мэрия — возможности получения дохода», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что ранее Ленинский районный суд Пензы удовлетворил исковое заявление мэрии о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности жительницы на земельный участок у «Родины».

Представитель следственного управления пояснила, что уголовное дело в отношении сотрудницы Росреестра, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», готовится к передаче в суд.