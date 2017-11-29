В Пензе адвокату вменяют посредничество при передаче взятки в размере около 25 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Адвокат «Адвокатской консультации №11» – филиала межреспубликанской коллегии адвокатов Андрей Рябышев, обвиняемый в совершении в Пензе преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», взят под домашний арест.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов, ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону об избрании меры пресечения в отношении мужчины было рассмотрено в минувший вторник, 28 ноября.

Он пояснил, что, по данным органов предварительного следствия, адвокат способствовал в реализации соглашения между взяткодателем и лицом, которому предназначалось незаконное вознаграждение в особо крупном размере — 24 млн. 650 тыс. рублей.

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По словам представителя суда, следователь выступал за избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, однако его ходатайство не было удовлетворено.

«[Суд постановил] избрать в отношении обвиняемого Рябышева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца с момента задержания, то есть по 26 января 2018 года включительно», — уточнил Сергей Маслов.

По имеющейся информации, задержание адвоката связано с уголовным делом в отношении депутата пензенской гордумы Георгия Тюрина, входящего во фракцию «Единая Россия», который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу была в очередной раз продлена в минувший понедельник, 27 ноября, на два месяца — по 2 февраля 2018 года.