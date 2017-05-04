В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении зампреда гордумы Георгия Тюрина Криминал

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам проведенного региональным управлением ФСБ России комплекса оперативных мероприятий возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

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«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 млн. рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в городе Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. В рамках достигнутой договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина в четверг, 4 мая.

При этом, по ее словам, в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 тыс. 420 кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

«Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого для дальнейшего использования в коммерческих целях», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила также, что в настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого и администрации Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, как и еще 13 депутатов, был уличен в недостоверных сведениях о доходах за 2015 год. При этом он стал единственным народным избранником, понесшим наказание: ему был объявлен выговор.

Спустя почти месяц после сессии гордумы, где было решено «принять к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов, народные избранники Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили о досрочном сложении своих полномочий.

26 апреля на 33-й очередной сессии гордумы их заявления были удовлетворены. Еще 11 депутатов, допустивших ошибки в декларациях за 2015 год, в том числе и зампред Георгий Тюрин, сохранили свои мандаты.