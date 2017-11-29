Вступил в силу приговор осужденному за взятку экс-директору «Юрсовского лесхоза» Криминал

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Земетчинского районного суда, которым бывший директор «Юрсовского лесхоза» Айрат Садыков приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за получение взятки.

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«В 2015 году Айрат Садыков, занимая должность директора «Юрсовского лесхоза», договорился с директором коммерческой фирмы о поставке ему 460 кубометров сосновых бревен за 552 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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По ее словам, после оплаты с 3 июля 2015 года производился отпуск древесины, однако через две недели Айрат Садыков запретил вывоз и потребовал от руководителя организации перевести 89 тыс. рублей на счет другой фирмы, которой он фактически руководил.

«При этом Айрат Садыков угрожал, что отпуск древесины не возобновится, и что «Юрсовский лесхоз» не будет больше заключать с компанией договоры на поставку. Учитывая, что это привело бы к остановке производственного цикла, приостановлению трудовой деятельности организации и непосредственным убыткам, директор фирмы перевел требуемую сумму», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что также директор лесхоза вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства 50 тыс. рублей, угрожая не заключать с договоры на поставку древесины.

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«Женщина была вынуждена перевести на карту знакомой Айрата Садыкова деньги, которыми он впоследствии воспользовался по своему усмотрению», — отметила пресс-секретарь облсуда.

По ее словам, мужчина виновным себя не признал, однако его причастность к совершению преступлений была доказана — в материалах дела имеются показания свидетелей, документация, а также запись телефонных переговоров.

Она отметила, что Айрат Садыков лишен права занимать должности на госудслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 3 года.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказала Наталья Быченкова.