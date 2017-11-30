В Пензе мошенник под видом директора фирмы убедил сотрудницу перевести ему деньги Криминал

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудница пензенской коммерческой организации перевела почти 40 тыс. рублей мошеннику, который представился ее региональным директором. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил сотруднице фирмы на мобильный телефон и сказал о расторжении договора с двумя операторами сотовой связи, из-за которого необходимо перечислить деньги на указанные им телефоны.

«Женщина перевела на счета четырех номеров 39 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.