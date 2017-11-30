EN
15:59:24 Четверг, 30 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе мошенник под видом директора фирмы убедил сотрудницу перевести ему деньги

09:59 | 30.11.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудница пензенской коммерческой организации перевела почти 40 тыс. рублей мошеннику, который представился ее региональным директором. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мошенник под видом директора фирмы убедил сотрудницу перевести ему деньги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил сотруднице фирмы на мобильный телефон и сказал о расторжении договора с двумя операторами сотовой связи, из-за которого необходимо перечислить деньги на указанные им телефоны.

«Женщина перевела на счета четырех номеров 39 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.
Актуальное
Читайте также
В Пензе депутат призвал оценить последствия перехода детсадов и школ на аутсорсинг питания Завершен плановый ремонт на магистральных нефтепродуктопроводах
Банк «Авангард» будет принимать плату за питание в пензенских школах №77 и №58 Депутат-коммунист потребовал обсудить перенос стелы «Слава героям» с пензенцами
В Пензе подведут итоги пилотного проекта по переводу питания в детсаду на аутсорсинг В Пензе займутся созданием ясельных групп в детсадах
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver