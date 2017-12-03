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В Кузнецке сотрудница фирмы перевела все деньги из кассы «директору службы безопасности»

09:21 | 03.12.2017 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудница коммерческой организации в Кузнецке Пензенской области перечислила все деньги, имевшиеся в кассе, мошеннику, представившемуся региональным директором службы безопасности.

В Кузнецке сотрудница фирмы перевела все деньги из кассы «директору службы безопасности»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник позвонил на мобильный телефон женщины и сказал, что в офисе заблокирован компьютер, для приведения которого в рабочее состояние нужно перечислить ему все доступные средства.

«Следуя инструкциям звонившего, сотрудница офиса через банкомат перевела на счет банковской карты 90 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники полиции пытаются установить личности причастных к совершению преступления.
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