EN
16:58:40 Воскресенье, 3 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе бывший сотрудник колонии №4 заплатит штраф за побег убийцы

10:17 | 03.12.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. 35-летний бывший начальник караула отдела охраны исправительной колонии №4 управления ФСИН по Пензенской области по приговору суда заплатит штраф размере 30 тыс. рублей за халатность, из-за которой сбежал опасный преступник.

В Пензе бывший сотрудник колонии №4 заплатит штраф за побег убийцы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что 20 июля 2017 года отбывающий наказание в исправительной колонии №4 Шавкат Нематов, осужденный в 2013 году в Московской области за совершение разбоя и убийства к 13 годам лишения свободы, получил длительное свидание со своим родственником», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что мужчина договорился с другим осужденным, чтобы к нему на длительное свидание по подложным документам в тот же день прибыли двое посетителей — знакомый задумавшего сбежать заключенного и его родственница.

«На следующее утро Шавкат Нематов замаскировался под посетителя второго осужденного, прошел в отсекающий тамбур КПП исправительной колонии и передал часовому разовый пропуск и подложный паспорт посетителя. При сличении злоумышленника с фотографией в паспорте у часового возникли сомнения в личности посетителя, в связи с чем он вызвал начальника караула отдела охраны исправительной колонии №4», — уточнила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, пришедший сотрудник колонии повторно проверил документы, не заметил подмену лиц и дал указание часовому выпустить Шавката Нематова из исправительного учреждения.

«Совершивший побег из места лишения свободы осужденный вечером того же дня был задержан в Рязанской области», — напомнила она.

Светлана Артамонова отметила, что приговор в законную силу не вступил.
Актуальное
Читайте также
Электроснабжение восстановлено в Вадинском и Башмаковском районах Мэр Пензы обратился к жителям в связи с Днем неизвестного солдата
В Пензе полицейские за полтора часа вычислили подозреваемого в грабеже Достигшие успехов инвалиды являются примером силы воли — мэр Пензы
Жительница Никольского района получила условный срок за продажу спиртного с метилацетатом В Пензе рецидивист осужден за нападения на знакомого и сотрудниц сауны и салона массажа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver