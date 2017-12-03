В Пензе бывший сотрудник колонии №4 заплатит штраф за побег убийцы Криминал

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. 35-летний бывший начальник караула отдела охраны исправительной колонии №4 управления ФСИН по Пензенской области по приговору суда заплатит штраф размере 30 тыс. рублей за халатность, из-за которой сбежал опасный преступник.

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«По делу установлено, что 20 июля 2017 года отбывающий наказание в исправительной колонии №4 Шавкат Нематов, осужденный в 2013 году в Московской области за совершение разбоя и убийства к 13 годам лишения свободы, получил длительное свидание со своим родственником», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что мужчина договорился с другим осужденным, чтобы к нему на длительное свидание по подложным документам в тот же день прибыли двое посетителей — знакомый задумавшего сбежать заключенного и его родственница.

«На следующее утро Шавкат Нематов замаскировался под посетителя второго осужденного, прошел в отсекающий тамбур КПП исправительной колонии и передал часовому разовый пропуск и подложный паспорт посетителя. При сличении злоумышленника с фотографией в паспорте у часового возникли сомнения в личности посетителя, в связи с чем он вызвал начальника караула отдела охраны исправительной колонии №4», — уточнила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, пришедший сотрудник колонии повторно проверил документы, не заметил подмену лиц и дал указание часовому выпустить Шавката Нематова из исправительного учреждения.

«Совершивший побег из места лишения свободы осужденный вечером того же дня был задержан в Рязанской области», — напомнила она.

Светлана Артамонова отметила, что приговор в законную силу не вступил.