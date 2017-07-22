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Сбежавший из пензенской колонии убийца и разбойник задержан под Рязанью

09:35 | 22.07.2017 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Уроженец Узбекистана Шавкат Нематов, который отбывал наказание за убийство и разбой в пензенской колонии №4, откуда сбежал накануне, задержан в Рязанской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

Сбежавший из пензенской колонии убийца и разбойник задержан под Рязанью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что на установление местонахождения беглеца ушло несколько часов.

«На поиски преступника незамедлительно были ориентированы все силы УФСИН, а также коллеги из других правоохранительных органов. По местам вероятного появления осужденного были высланы разыскные наряды управления, в результате чего удалось получить информацию, что мужчина скрылся на такси в направлении Москвы», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с побегом осужденного из пензенской колонии №4 была организована проверка по факту халатности сотрудников спецучреждения.
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