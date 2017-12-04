Житель Пензы лишен свободы за хранение опасного спиртного стоимостью 6 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, которым 34-летний Вячеслав Абрашкин осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере, вступил в законную силу.

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«В начале лета 2017 года официально не работавший и не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя мужчина по телефону и при личных встречах договорился с лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, о приобретении под реализацию не менее 11 тыс. 120 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра. При этом он знал, что продукция является немаркированной, на нее отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота, в том числе обязательные сертификаты соответствия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, приобретенную жидкость с надписью на этикетке «Водка «Родники Сибири» Вячеслав Абрашкин разместил в складском помещении на улице Баумана в Пензе и планировал ее сбыт.

«В июле 2017 года он вновь договорился с тем же лицом о приобретении 23 тыс. 120 бутылок спиртного объемом 0,5 литра с надписью на этикетках «Водка «Царская охота платиновая», «Водка «Царская охота platinum», «Водка «Родники Сибири», «Водка «Фаворит королевский», «Водка «Застолье», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что при разгрузке этой партии товара мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Алкогольная продукция изъята. Ее общая стоимость составила более 5,9 млн. рублей», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, проведенными по делу экспертными исследованиями установлено, что алкогольная продукция имеет в своем составе опасные для здоровья человека вещества.

«В итоге суд отменил Вячеславу Абрашкину условный срок, назначенный за мошенничество по приговору от 2014 года. Мужчина был взят под стражу в зале суда», — добавила собеседница агентства.