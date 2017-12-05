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Выявлен факт жестокого обращения с детьми в Малосердобинском районе

13:34 | 05.12.2017 | Криминал

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области выявила факты жестокого обращения отца со своими несовершеннолетними сыновьями.

Выявлен факт жестокого обращения с детьми в Малосердобинском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 32-летний глава семейства не заботится о воспитании, содержании и обучении своих сыновей в возрасте 10 и 14 лет, злоупотребляет спиртными напитками, ведет в присутствии детей аморальный образ жизни. В состоянии алкогольного опьянения он беспричинно кричит на детей, оскорбляет нецензурной бранью, систематически избивает их, в том числе за отказ идти в магазин за спиртными напитками для него», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

«Начальнику межрайонного отдела полиции внесено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних», — добавила собеседница агентства.
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