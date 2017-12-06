Суд отказал экс-главе администрации Спасска в рассрочке выплаты штрафа в 500 тыс. рублей Криминал

Спасск, 6 декабря 2017. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области не удовлетворил ходатайство бывшего главы администрации Спасска Николая Ломонова о рассрочке исполнения приговора, которым ему назначен штраф в 500 тыс. рублей за получение взятки и незаконное вмешательство в деятельность юридического лица.

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«Он обратился с ходатайством о рассрочке исполнения приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей на два года с установлением ежемесячных платежей в размере 20 тыс. 834 рубля, мотивируя это тем, что является безработным и испытывает финансовые затруднения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда.

По его словам, в судебном заседании Николай Ломонов пояснил, что не может трудоустроиться, а на учете в качестве безработного не состоит.

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«Было установлено, что осужденный до настоящего времени не заплатил штраф хотя бы в части. Сведений о предпринятых мерах по трудоустройству, регистрации в качестве безработного, отсутствии имущества, за счет которого можно уплатить штраф, осужденный суду не представил», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что временное отсутствие работы не может являться основанием для предоставления рассрочки исполнения приговора.

«В данном случае это не будет способствовать целям уголовного наказания, восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений», — добавил представитель суда.

«Постановление не вступило в законную силу», — сообщил собеседник агентства.