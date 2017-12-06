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В Пензе задержаны подозреваемые в сбыте героина

12:51 | 06.12.2017 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали молодого человека и девушку, которые являются уроженцами ближнего зарубежья, по подозрению в незаконном сбыте героина.

В Пензе задержаны подозреваемые в сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, они прибыли в Пензу на попутном транспорте и намеревались разложить свертки с наркотическим веществом.

«Сделать это им не удалось. При оборудовании первого тайника полицейские пресекли деятельность злоумышленников. В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли свертки с героином общим весом около 150 граммов», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу. В настоящее время полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к противоправной деятельности на территории соседних регионов», — добавили в пресс-службе.
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