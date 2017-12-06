В Пачелме бывший инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге Криминал

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Бывший инспектор ДПС обвиняется в совершении служебного подлога в рабочем поселке Пачелма Пензенской области.

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«По данным следствия, 4 августа 2017 года инспектор ДПС ГИБДД отделения полиции МВД России по Пачелмскому району остановил автомашину «Daewoo Nexia» под управлением местного жителя 1988 года рождения, который не имел права управления транспортными средствами. При участии одного понятого сотрудник полиции отстранил водителя от управления автомобилем, после чего провел освидетельствование правонарушителя на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в результате было зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в пределах допустимой нормы — ниже 1,6 мг/л.

«В процессе оформления административного материала инспектор ДПС, находясь около отдела полиции, ввел в заблуждение относительно законности своих действий мужчину и попросил его поставить подпись в составленных им документах, подтверждающих участие последнего в качестве второго понятого при освидетельствовании задержанного водителя и отстранении его от управления транспортным средством», — пояснила представитель следственного управления.

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По словам Татьяны Махницкой, полицейский также внес в соответствующий протокол заведомо ложные сведения об участии понятых в задержании автомобиля и поставил подписи от их имени.

Она добавила, что в ночь на 5 августа, осознав незаконность возбуждения дела об административном правонарушении в отношении водителя и стремясь скрыть свой непрофессионализм перед руководством, инспектор ДПС исправил данные в документах, указав более высокую концентрацию этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

«Впоследствии решением мирового судьи производство по делу об административном правонарушении в отношении потерпевшего было прекращено», — отметила собеседница агентства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.