Более 60% респондентов не доверяют сотрудникам полиции — опрос Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Свыше 60% участников онлайн-опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 16 по 29 октября 2017 года, не доверяют сотрудникам полиции. Всего в голосовании приняли участие 686 пользователей, в том числе 638 из Пензы и области.

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Отвечая на соответствующий вопрос о полицейских, более 31% респондентов выбрали вариант «Скорее не доверяю». Несколько меньше — около 30% — проголосовали за ответ «Полностью не доверяю».

В пользу варианта «Скорее доверяю» сделали выбор примерно 17% участников опроса. Полностью доверяют сотрудникам полиции лишь чуть более 14%.

Затруднились с ответом свыше 7% респондентов.

Опрос о доверии к сотрудникам полиции стал уже вторым за этот год. Первый проводился на сайте ИА «PenzaNews» в период с 15 по 28 мая 2017 года.

Как видно из представленных цифр, результаты первого и второго онлайн-опросов во многом совпадают. Отличие заключается только в том, что доля тех, кто доверяет полиции, менее чем за полгода сократилась на несколько процентов, а число респондентов, имеющих противоположное мнение, напротив, возросло.

Кроме того, результаты обоих онлайн-опросов коррелируют с итогами исследования ВЦИОМ , которое было обнародовано осенью 2016 года — ко Дню сотрудника органов внутренних дел России.

Решение провести на сайте ИА «PenzaNews» серию новых опросов о работе полиции, задав пользователям точно такие же вопросы, что и раньше — о доверии, об оценке работы правоохранителей в целом, о чувстве защищенности граждан, а также о том, знают ли они, кто является их участковым — было принято руководством агентства в августе 2017 года.

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Дело в том, что спустя полтора месяца после публикации результатов первого онлайн-исследования, когда выяснилось, что более половины респондентов не доверяют полицейским, в редакцию независимого СМИ из УМВД России по Пензенской области поступил официальный комментарий. Из него, в частности, следовало, что опрос, в котором приняли участие 376 пользователей, якобы не может адекватно отражать мнение всего населения региона. Однако такая позиция ведомства вызвала обоснованную критику со стороны социологов, работающих как Пензе, так и за ее пределами.

Редакция ИА «PenzaNews» сочла необходимым привлечь к проведению серии новых опросов как можно большее число интернет-респондентов из разных сфер деятельности. В связи с этим руководство СМИ обратилось с просьбой к представителям власти, бизнеса, общественных организаций, политических партий, правоохранительных органов, а также педагогам, врачам, рабочим и студентам принять самое активное участие в голосовании.

С 30 октября на сайте ИА «PenzaNews» стартовал новый двухнедельный опрос. Любой пользователь может выбрать один из шести вариантов ответа на вопрос: «Как Вы в целом оцениваете работу полиции в Пензенской области?»

Аналогичный опрос проводился с 29 мая по 11 июня 2017 года. В итоге 40% его участников высказали мнение, что полиция в Пензенской области работает плохо или даже очень плохо.