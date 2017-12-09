В Кузнецке троих мужчин будут судить за смерть таксиста Криминал

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Трое мужчин, обвиняемых в причинении смерти таксисту и совершении других преступлений, предстанут перед судом в Кузнецке Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 7 сентября 2017 года трое жителей Кузнецка 1991, 1992 и 1997 годов рождения вместе употребляли спиртное, после чего вызвали такси для дальнейшей поездки. Проехав по одному из адресов, указанных обвиняемыми, таксист попросил расплатиться. Мужчины ответили, что им нужно доехать еще по одному адресу. Таксист по просьбе злоумышленников остановился на одной из улиц. Пассажир 1991 года рождения начал избивать водителя, после чего перетащил его на заднее сиденье машины, а затем сел за руль и направился с приятелями и таксистом в сторону села Комаровка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что недалеко от села обвиняемые вытащили потерпевшего на улицу и стали его избивать руками, ногами и деревянным бревном.

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«Смерть мужчины 1965 года рождения наступила на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени от полученной травмы головы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что после этого злоумышленники с места преступления скрылись, а тело убитого было обнаружено на следующий день местным трактористом.

По ее словам, один из мужчин также обвиняется в высказывании угрозы убийством и оскорблении сотрудника вневедомственной охраны.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину злоумышленников в совершении вышеуказанных противоправных деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — сказала собеседница агентства.