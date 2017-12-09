Под Пензой женщина подозревается в махинации с продажей шубы через «Одноклассники» Криминал

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. 23-летняя жительница Пензенской области подозревается в интернет-мошенничестве, жертвой которого стала пользователь социальной сети «Одноклассники» из Подмосковья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По ее словам, на странице незнакомого пользователя она обнаружила объявление о продаже шубы, договорилась о ее приобретении и перечислила в счет оплаты 25 тыс. рублей, однако товар не получила», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что впоследствии была установлена причастность к преступлению девушки из Пензенского района, которая дала признательные показания.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.